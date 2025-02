Truque de Sabrina para pele brilhosa no Carnaval une hidratante e glitter

O Carnaval está chegando e Sabrina Sato, 44, é a rainha de bateria mais buscada da internet, segundo pesquisa do Google Trends. Representando a Gaviões da Fiel em São Paulo e a Vila Isabel no Rio, ela leva o corpo cheio de brilho para a avenida. E seu segredo, diz ela, é muito fácil de copiar.

"Eu faço uma mistura do creme hidratante para corpo da Cetaphil com glitter, para que o brilho segure melhor no corpo", disse a apresentadora com exclusividade para Universa.

Sabrina conta que o segredo da longa duração de sua maquiagem na passarela do samba também é a hidratação.