Sabe aquele like? Talvez você já tenha cometido microtraição sem perceber

É possível definir uma microtraição?

Segundo a revista Time, um estudo de 2015 publicado no Journal of Sexual and Marital Therapy, concluiu que praticamente qualquer coisa, desde troca de mensagens a mentiras e relações sexuais, pode ser considerada traição — ou não — dependendo da opinião da pessoa.

Alguns cenários possíveis de microtraição são: trocar mensagens com um ex-parceiro, trocar curtidas em redes sociais, construir amizades "platônicas" também nas redes sociais, omitir a presença de determinadas pessoas em algumas situações, não excluir perfis em aplicativos de namoro, se vestir de maneira diferente quando sabe que alguma pessoa estará no mesmo lugar que você, fazer seu relacionamento parecer menos sério do que realmente é para continuar conversando com um estranho, entre outros.

No TikTok, a hashtag "microcheating" (microtraição, na tradução livre), tem mais de 27 milhões de visualizações. Na rede social, onde os usuários têm debatido sobre o que se encaixa na definição de microtraição, a coach e autora Carrie Wynn afirmou que, para evitar cruzar a linha e "microtrair", é preciso estabelecer limites claros e se comunicar com seu parceiro.

Fonte: Ivete Soares, psicóloga e sexóloga

*Com matéria publicada em 17/7/2023