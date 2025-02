Natuza desabafa sobre ter vida pessoal exposta: 'Ainda tenho dificuldade'

Eu acho que o problema é você ficar em uma relação infeliz por muito tempo. Isso para mim é o feio dessa história. Natuza Nery

'Valorizo mais meu tempo com amigas do que busca por um amor'

O tempo ensinou a Natuza a hora de parar e quando é o momento para aproveitar o que considera mais valioso na vida. Para a jornalista, suas amizades são como uma família escolhida, que muitas vezes ela não consegue desfrutar e cuidar como gostaria em meio a sua rotina.

Hoje eu dou muito mais importância ao amor que eu tenho pelas minhas amigas, eu valorizo muito mais tempo com [elas] do que a busca por um amor. Isso eu aprendi a duras penas e é um aprendizado recente. Natuza Nery

Mais do que a companhia, para Natuza, a presença das suas amigas por si só é um processo de cura. "Eu cheguei à conclusão de que todas as vezes que eu estou com as minhas amigas eu estou muito bem. Quando eu estou mal, estar com elas alivia a minha dor. Eu acho que isso tem sido cada vez mais importante para mim".

