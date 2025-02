Música de Preta Gil embala filme de Fabiana Karla sobre câncer: 'Simbólico'

O próximo papel de Fabiana Karla nos cinemas será no filme "Câncer com Ascendente em Virgem", que estreia neste ano. Na trama, ela vive Dircinha, uma vendedora de artesanato que é diagnosticada com câncer de mama, mas está otimista com a cura.

Para a atriz, um destaque do filme é a trilha sonora, marcada pela voz de Preta Gil —diagnosticada com câncer no intestino em 2023.