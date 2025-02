10 cm importam? Os mitos e verdades sobre o tamanho do pênis na hora H

O ideal no sexo anal é adotar uma posição confortável - fazer de ladinho, em muitos casos, é mais cômodo do que de quatro - e nunca deixar de usar lubrificante. Nas mulheres, a manipulação do clitóris ajuda a excitar.

Não é só o tesão que interfere no tamanho do pênis

Verdade. O pênis pode variar de tamanho em um mesmo sujeito, dependendo da temperatura ambiente, pois seu invólucro é termossensível. O frio, exercícios físicos (principalmente aquáticos) e a ansiedade levam à contração. A liberação de adrenalina, um hormônio produzido em situações de estresse, que é vasoconstritor, também influi no estado flácido.

Pênis pequenos têm ereções mais potentes

Verdade (em parte). Em comparação aos maiores, o estado de excitação dos pequenos é mais intenso no quesito "centímetros extras". Eles também costumam ficar eretos com maior facilidade.

No entanto, a principal causa da disfunção erétil é emocional. Alguns homens (tendo o pênis muito grande, ou não) com dificuldades de ereção podem ter problemas vasculares, nas artérias, de "enchimento" por sangue do corpo cavernoso, por exemplo. Mas o tamanho avantajado também pode demandar um pouco mais de tempo e excitação para ser levantado.