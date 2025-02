Se organizar direito, todo mundo transa: o que é preciso saber sobre swing

"Camão" e mais

Para aqueles que realmente querem se jogar no swing, as áreas reservadas contam com dois ambientes básicos. O primeiro conta com o chamado "camão" ou tatame, onde vários casais transam ao mesmo tempo e podem ser observados por outras pessoas. O recinto também é palco de surubas.

O segundo cenário convencional é o Dark Room, uma sala totalmente às escuras com poltronas ou sofás onde a audição e o tato são mais importantes do que a visão. Para o bem-estar geral, todos os ambientes contam com lenços de papel e álcool gel à disposição. Muitos clubes e casas oferecem ainda o Labirinto, um corredor às escuras para troca de carícias sem saber quem está pegando quem.

Livros consultados: "A Cama na Varanda" (Ed. Best Seller), de Regina Navarro Lins, "The Lifestyle: A Look at the Erotic Rites of Swingers" (Vintage Canada), de Terry Gould, "Uma Breve História do Sexo" (Ed. Gaia), de Claudio Blanc

*Com matéria publicada em 20/6/2023