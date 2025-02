Difícil transar de quatro? Essas técnicas e truques vão deixar mais gostoso

1. Dor na penetração profunda

O incômodo com a penetração profunda acontece quando o pênis toca a região do colo no útero. Muitas mulheres se queixam disso e uma das formas de aliviar a sensação ruim é não exagerar na velocidade e na força. Para saber até onde a penetração pode acontecer sem nenhum desconforto, a dica é começar devagar e ir aumentando a intensidade e velocidade aos poucos.

2. Ter a sensação de que a transa é impessoal, já que não há olho no olho

Claro que ver o par com tesão é excitante. O campo visual torna a atmosfera mais erótica. Porém, isso pode ser resolvido ao colocar um espelho na frente de vocês - como aqueles de corpo inteiro. Também dá para aproveitar o momento e aguçar os outros sentidos. Já pensaram em vedar os olhos nesta hora?

3. Cansaço proporcionado pela posição

Não é lá muito confortável passar um longo período de quatro. Mas, com algumas adaptações, dá para relaxar na posição. Por exemplo, você deita na cama com um travesseiro apoiado na pélvis e curte a penetração sem ter que fazer força nos braços. Ou então, em vez de ficar com os joelhos apoiados no chão, você empina o bumbum para trás e apoia os braços numa mesa.