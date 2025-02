Ela limpou celas na prisão por R$ 10 para bancar remédios para o filho

Estivemos na porta do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), na zona oeste de São Paulo, para acompanhar uma dessas saídas temporárias. Nessas ocasiões, há mais voluntários do que familiares à espera. Muitas presas vêm de outras cidades e estados, e a unidade está em uma área remota e de difícil acesso. Por isso, organizações como a "Por Nós" instalam tendas nas calçadas para dar assistência às mulheres, que, não raro, saem do complexo só com a roupa do corpo e cheque do pecúlio.

'Por Nós' é uma rede de mulheres sobreviventes do cárcere Imagem: Reprodução

A "Por Nós" é uma rede de mulheres sobreviventes do cárcere, pensada para e por mulheres egressas do sistema prisional, que defendem uma política de desencarceramento e acolhimento. As voluntárias oferecem frutas, pão, requeijão, café, chá, roupas, sapatos e absorventes na saída do presídio. As roupas são símbolo de identidade: trocar a camiseta branca e a calça bege do uniforme carcerário por algo novo é um gesto de libertação.

Dois itens são essenciais nesse momento: um celular para ligar aos familiares e avisar sobre a saída, e dinheiro para garantir o retorno para casa, já que o pecúlio vem em cheque.

A pressa de quem está privada de liberdade

O tempo para uma mulher privada de liberdade corre em um ritmo diferente. Cada minuto ao lado da família se torna precioso. Há pressa em viver e reencontrar os afetos. Tentam esquecer os uniformes prisionais e os números de processo - lá dentro elas não têm nomes, mas números.