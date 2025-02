Controle vaginal e orgasmos: pilates e ioga são ótimos para o sexo

Flexibilidade ampliada

Com exceção da meditação, as práticas da ioga, do pilates e exercícios de alongamento são incríveis para quem quer aumentar o repertório de posições sexuais ou ter mais fôlego e força na hora H. Isso porque trabalham toda a musculatura, a postura e a resistência. O resultado, na cama, acontece na forma de pernas e braços mais flexíveis e menos dificuldade para encarar posições complicadas ou incômodas.

E, embora seja uma prática muito associada à terceira idade, o Tai Chi Chuan é excelente para exercitar a força muscular e o equilíbrio, pois é uma arte marcial que utiliza o próprio corpo.

Mais concentração no momento

As atividades também ajudam a manter a conexão com o momento presente e impedem ou diminuem o fluxo desordenado de emoções e pensamentos negativos voltadas ao futuro, fazendo que a sua cabeça não voe para bem longe do quarto.

Para a mulher, a concentração é fundamental para atingir o clímax: a consciência de cada instante vivido durante o sexo, desde a excitação até as preliminares e a fase do orgasmo e da resolução, eleva o prazer da experiência. A meditação Mindfulness, em especial, é uma técnica que faz com que nosso organismo libere substâncias como a serotonina e endorfinas que aliviam o estresse e a ansiedade e trazem relaxamento e calma.