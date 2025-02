O dia em que fui no sarau erótico, comi cuscuz, mas não transei com ninguém

Sei que vocês querem saber logo quando a suruba vai aparecer, mas aqui cabe um parênteses: cresci em uma família desestruturada, crente e super, super conservadora, marcada por mulheres que engravidaram antes do casamento. Nada fora do comum, mas em uma família com essa configuração e uma visão de mundo na qual mulher que transa quando quer é piranha e merece se ferrar sim. Portanto, cresci reprimindo o desejo de transar. Consegui - não sem sequelas - até os 20 anos, quando arrumei meu primeiro namorado, com o qual transei pela primeira vez, sofrendo e gozando. Não era raro eu chorar e/ou correr para o banho após o sexo. O namoro terminou e eu continuei travada por anos. Transava casual e esporadicamente e sempre me sentia culpada depois. E, mesmo tomando anticoncepcional e transando com camisinha, sempre encanava que estava grávida. Por isso, minhas amigas passaram a me chamar de 'grávida de Taubaté'.

Lá pelos 35 anos, não sei muito bem que chave virou na minha cabeça, comecei a transar com mais tranquilidade e mais solta, focando no meu prazer e no do meu parceiro. Hoje tenho 41 anos e já transei com mais de 20 homens. Algumas transas muito legais, outras nem tanto, mas fazendo um balanço, tive mais experiências boas que ruins. Graças a Deus.

Fechado este parênteses, voltemos ao Gustavo: depois de mais uma hora de voltas, seguimos conversando. O curioso é que eu falava mais sobre transas do que ele. Enfim, em certo momento, ele me convidou para irmos até a casa dele. Aceitei porque o papo estava bom. Confesso que, apesar de achá-lo interessante, não me senti atraída por ele.

De toda forma, não sei se porque já estava lá ou para ver se seria bom, mesmo sem atração nos beijamos, nos esfregamos e nos pegamos muito por cima da roupa. O tesão cresceu, mas não transamos. Fiquei meio frustrada, mas voltando para casa pensei e concluí que não transamos para nos vermos de novo.

Da primeira vez ao sarau erótico

Depois desse primeiro encontro, falamos diversas vezes, sempre com aquele tesão. Mas como não transamos no primeiro encontro, resolvi me fazer de difícil, e ficamos só nas mensagens por umas duas semanas até, enfim, nos encontrarmos. Fui até a casa dele e tivemos um sexo ótimo! Transamos várias vezes e começamos a estabelecer uma relação de submissão no sexo, onde eu era a submissa. Adorei.