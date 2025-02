Fabiana Karla revela bastidor de beijo com Deborah Secco: 'Linguei também'

O roteiro é inspirado na história de vida da produtora Clélia Bessa, que lançou o blog "Estou com câncer, e daí", durante o tratamento de um câncer de mama, em 2008.

A personagem de Fabiana trabalha numa feira de bairro e é casada com Marcos (Heitor Martinez), que acompanha a esposa em todas as etapas da quimioterapia.

"É muito mais fácil você ver as mulheres aos pés da cama dos seus maridos do que o contrário, mas o Heitor Martinez, que faz meu marido, está presente comigo durante a evolução do tratamento, e esse recorte é muito legal", comenta a atriz.

A trilha sonora do filme é marcada pela voz de Preta Gil, que foi diagnosticada com câncer no intestino em 2023.

A gente está tão feliz de ter a Preta na trilha, é tão simbólico, é tão importante. Fabiana Karla

Para a atriz, o filme traz uma mensagem de esperança: "A Dircinha [personagem dela] acha que o câncer não é uma sentença, e quando é descoberto logo, vai dar a possibilidade de chegar até a cura".