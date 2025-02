Por que fim da checagem de fatos favorece ódio e assédio contra mulheres

Alguns dos alvos principais são mulheres em posições de destaque, como políticas e profissionais da imprensa, ou pertencentes a minorias raciais e sociais. O Report on Online Harassment, da Anistia Internacional, aponta que essas mulheres são desproporcionalmente afetadas por campanhas de desinformação que buscam silenciá-las e desacreditá-las publicamente, muitas vezes por meio de imagens manipuladas e discursos de ódio.

No Brasil, o Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero nas Plataformas Digitais identificou 137 canais misóginos no Youtube, entre 2018 a 2024, que promoviam ataques direcionados principalmente às “feministas”, “mães solteiras” e “mulheres mais velhas”. Segundo a pesquisa, esse movimento se intensificou a partir de 2022, aliado a teorias conspiratórias prejudiciais à igualdade de gênero e a narrativas masculinistas, que promovem comportamentos nocivos às mulheres disfarçados de valorização dos homens. Não à toa, em 2022 o país alcançou número recorde de ataques às mulheres na internet, segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos (ObservaDH) e a Safernet. O ano acumulou 28,6 mil denúncias – um salto quase 30 vezes maior do que as 961 registradas em 2017.

O problema escalonou ainda mais nas eleições de 2024. Uma análise dos comentários em conteúdos sobre debates eleitorais revelou que as candidatas sofreram três vezes mais ataques diretos e violentos do que os candidatos homens, segundo o MonitorA, observatório de violência política de gênero. Entre as ofensas, eram comuns discursos de inferiorização, misoginia e etarismo. Segundo o relatório da Dados de Localização e Eventos de Conflitos Armados (ACLED), esses casos vêm aumentando globalmente e, desde 2020, o Brasil figura entre os 10 países mais violentos para mulheres na política. Muitas vezes coordenados e sistemáticos, esses ataques são estratégicos para minar a credibilidade feminina na política, questionando sua competência ou integridade por meio de informações falsas.

A articulação dessas narrativas ocorre, com frequência, na manosfera – um conjunto de espaços digitais que apoiam e amplificam discursos misóginos, homofóbicos e de valorização da masculinidade. Esses grupos costumam recorrer a estratégias de desinformação e, agora, contam com um novo recurso: a deep fake, técnica que usa a Inteligência Artificial para criar imagens e vídeos falsos, cada vez mais próximos da realidade. Esse recurso tem sido amplamente usado para simular conteúdos pornográficos, os deep nudes, dos quais mais de 90% são pornografias não consensuais com mulheres e que as expõem a situações humilhantes, com graves consequências psicológicas e sociais.

Regime de desinformação

É preciso lembrar que as grandes empresas de tecnologia, como a Meta, operam dentro de uma lógica lucrativa de plataformização do mercado e das relações interpessoais. Trata-se de um sistema que compete pela atenção e, ao mesmo tempo, extrai dados dos usuários, que geram lucro.