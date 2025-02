'Via alianças sumindo': eles contam como foram parar em um sexo a três

Após a estreia, vieram várias experiências, com mais duas mulheres e também com um homem e uma mulher. "Nunca foi algo que eu planejei. Mas sempre rolou com quem eu já ficava, nunca com um total desconhecido", conta.

Como fazer o convite pessoalmente

A própria Letícia admite que pode ter sido sortuda em suas experiências: em muitos casos, os interessados no ménage precisam buscar mais ativamente seus parceiros. João*, 30 anos, é bartender e já ouviu muitas conversas sobre o tema.

"Quando a gente trabalha como bartender acaba vendo e escutando muitas coisas. Vê até alianças de compromisso sumindo durante a noite", conta.

O próprio João já participou de experiências de sexo a três em quatro ocasiões, todas com casais de mulheres. Segundo ele, o mais importante é estabelecer uma conexão com a pessoa antes de fazer o convite. Oferecer um drink e conversar são táticas que ajudam a saber mais sobre o possível parceiro e entender se rola um clima de flerte.

"Acho que fica tudo mais fácil quando você conhece a pessoa antes, tem alguma referência. Já vi muitos colegas de trabalho combinando coisas assim em festas corporativas."