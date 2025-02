Detox no cabelo e protetor até em casa: as dicas de beleza de Bruna Unzueta

Uso até se não for sair de dentro de casa. Também opto por usar produtos com ativos mais fortes quando não vou me expor. Bruna Unzueta

Bruna explica que presta muita atenção na limpeza, pois tem uma pele com poros muito fechados, o que dificulta, por exemplo, a extração de cravos. Ela limpa bem para não ficar nenhuma partícula de maquiagem.

Bruna Unzueta fala sobre seus cuidados com a pele e cabelo Imagem: Reprodução/Instagram

Sua pele é mista, mas o cabelo tem a raiz oleosa. Por isso, os fios também ganham um cuidado especial. "Se uso por muito tempo o mesmo xampu e condicionador, sinto que meu cabelo enjoa. Então vou trocando."

E como usa muito secador e chapinha, tem uns queridinhos para ajudar na proteção. "Tem uma linha chamada Metal Detox, que uso uma vez por semana. Ela neutraliza os efeitos dos metais que entram em contato com o cabelo", diz.

Segundo a influenciadora, os fios ficam mais leves, como se todo resíduo tivesse saído no banho. "Eu uso secador, chapinha, spray. Meu cabelo sofre. Consigo perceber que muda depois que uso essa linha. E na próxima lavagem faço uma hidratação", conta.