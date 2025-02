Homens têm fixação por sexo anal? Entenda origem do desejo

Dicas para um sexo anal com mais prazer e menos dor

Lubrificante e preservativo: por facilitar infecções e a contaminação de doenças, o sexo anal deve ser sempre praticado com preservativo, mesmo em relacionamentos estáveis. Como o ânus não tem lubrificação natural, é fundamental o uso de lubrificantes à base de água, que devem ser empregados com abundância para evitar fissuras e outros traumas.

Comece com os dedos: a penetração nunca deve ser iniciada pelo pênis. O ideal é fazer um relaxamento gradual do ânus com a introdução dos dedos (começando apenas pela ponta do dedo até chegar a introduzir mais de um), em movimentos lentos, circulares e delicados. Quando ocorrer o espasmo ou contração do ânus, deve-se parar o movimento e aguardar o relaxamento para prosseguir.

Toque o clitóris: à medida que acontece a penetração anal, o homem ou a própria mulher pode estimular o clitóris para que seja possível chegar ao orgasmo. Além de intensificar o prazer da mulher, essa é uma maneira de deixá-la mais relaxada durante a prática.

De ladinho: para quem está começando no sexo anal, recomenda-se evitar posições em que penetração seja muito profunda, como "de quatro" ou com a mulher por cima. O melhor é começar de lado, com uma penetração menos direta, até que o casal tenha experiência suficiente para partir para outras posições.

Cuidado com as dimensões: apesar de o tamanho do pênis não ser um impedimento para o sexo anal, desde que haja o relaxamento adequado do ânus, é importante não exagerar na profundidade da penetração ou na introdução de outros objetos. Em média, o reto tem 17 cm, ou seja, um pênis ou objeto maior do que isso pode provocar ferimentos sérios.