Dicas para fazer apliques, unhas e cílios artificiais durarem mais no verão

Movimentos repetitivos, como esfregar ou puxar o cabelo, especialmente em contato com a areia ou toalhas, podem danificar o mega hair ou aplique. Isso pode resultar em embaraços difíceis de desfazer, enfraquecimento da estrutura dos fios ou até mesmo quebra.

3. Lave os fios logo após o contato com o sal ou cloro

Após um dia de praia ou piscina, lave o cabelo com água doce o quanto antes para remover resíduos de sal, cloro ou areia, que podem prejudicar a saúde dos fios e a fixação do mega hair. Use produtos livres de sulfato para uma limpeza suave, que preserve a hidratação e o brilho do cabelo.

4. Evite manter os fios molhados por muito tempo

Deixar a raiz do cabelo molhada ou úmida por períodos prolongados pode comprometer a fixação do mega hair, enfraquecendo a cola ou as fitas adesivas.

Além disso, o acúmulo de umidade pode causar cheiro ruim e até mesmo o descolamento das mechas. Sempre seque bem os fios após o banho, piscina ou mar, usando secador em temperatura baixa.