Relacionamento abusivo: o que é e como identificar se você está em um

Ciúme excessivo, violência psicológica, verbal e até mesmo física. Esses podem ser alguns dos sinais de um relacionamento abusivo. O assunto é delicado e na maioria das vezes quem está sofrendo esse tipo de violência não percebe o ciclo em que está inserido, demora a aceitar e buscar ajuda para sair da relação - seja por medo ou até dependência emocional ou financeira da outra pessoa.

Mas será que é fácil identificar uma relação abusiva? A resposta é que na maioria das vezes não. Isso porque não é necessário ter agressão física para o relacionamento abusivo ser caracterizado, muitas vezes, esse abuso vem disfarçado de "excesso de carinho e amor", com uma boa dose de manipulação e controle sobre o outro - como do uso de roupas, amizades, redes sociais, etc.. Além disso, o abusador se coloca no lugar de vítima para fazer essa manipulação.

Muitas vezes, essa opressão vem em razão da desigualdade de condições que existe entre os envolvidos. Há manipulação, situações que aprisionem, causem dependência. Essa desigualdade pode ser física (força de um maior que a do outro), financeira (dependência financeira e controle absoluto patrimonial), entre outras