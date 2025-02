Mari Krüger se assustou ao descobrir 'tabu' sobre adoção: 'Foi chocante'

Ao contrário de muitas famílias com filhos adotados, os pais da influenciadora Mari Krüger evitaram um momento de revelação sobre a adoção. Desde de criança, eles tratam o assunto como uma questão comum para a família, conta a bióloga no "Maria vai com os Outros", do Canal UOL.

Fui adotada neném. Eu não tenho nenhuma memória de antes da minha adoção. A minha vida começa conhecendo minha mãe e meu pai, esses que estão aqui. [...] Minha família sempre foram meu pai e minha mãe adotivos. Eu nunca tive problema com isso. Descobrir que isso é um tabu é que foi chocante para >mim. Mari Krüger

Mari recorda que em alguns momentos da infância perguntava sobre fotos no hospital, imagens da mãe grávida e até o momento do parto. Os pais preferiam falar sobre a relação de afeto entre eles para além da adoção. "Eu não entendia, eles não usavam a palavra 'adotado', falavam 'você é filha do nosso coração'. [...] Aos poucos eles foram mudando a forma de comunicar isso conforme eu fui crescendo".