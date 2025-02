Foquinha lembra xixi na calça e diz que já ficou 13 dias sem fazer cocô

A cobertura do Rock in Rio para jornalistas não é só glamour, tem muito perrengue também. Durante participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Müller e MariMoon no Canal UOL, Foquinha relembrou que, em meio à edição de 2019, acabou passando por um momento um tanto embaraçoso.

No dia, a jornalista estava encarregada de apresentar o evento, mas as coisas não saíram como planejado. Durante uma chuva intensa, ela procurava um banheiro sem sucesso. Com uma roupa difícil de tirar e a necessidade urgente de urinar, ela se viu em uma situação desesperadora: "Fiz xixi na calça", disse.

Embora o episódio tenha sido constrangedor, Foquinha não demorou muito para compartilhar outro perrengue, desta vez, bem mais sério. Ela contou que, por ter o intestino preso, chega a ficar muitos dias sem fazer 'cocô'. "Eu faço tratamento. É real, eu já fiquei 13 dias sem ir ao banheiro", revelou.