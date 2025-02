Não é só pro anal: como os lubrificantes podem melhorar sua vida sexual

Entre esses dois tipos, há uma grande variedade de cores, cheiros e sabores para você escolher. Mas é preciso tomar cuidado com possíveis reações alérgicas. Para evitar um problema na hora H, é melhor testar antes: passe uma quantidade bem pequena com a ponta do dedo na vulva ou ânus. Se sentir um pouco de ardência ou coceira, descarte.

Mais diversão

Os lubrificantes ajudam não só na penetração, como tornam as preliminares mais divertidas. Adeptos do sexo tântrico gostam de espalhar o produto pelo corpo, pois ele ajuda na massagem e facilita o toque. É erótico e mais confortável do que de óleos ou cremes.

Lubrificantes podem auxiliar o sexo quando há pouca lubrificação natural Imagem: Viacheslav Peretiatko/Getty Images/iStockphoto

Evite, no entanto, soluções caseiras. Óleo de cozinha e hidratante corporal não são bons substitutos para os lubrificantes sexuais, pois podem aumentar risco de infecções e reações alérgicas.

Fases da vida

Em alguns momentos da vida, as mulheres podem ter menos lubrificação, provocada especialmente pela queda hormonal, como na menopausa, quando há queda de estrogênio. Isso diminui a circulação sanguínea na região do períneo e modifica a pele da mucosa da vagina. Nestas situações, a relação sexual pode causar pequenos cortes e doer (algumas mulheres, no entanto, passam pela menopausa como se nada tivesse acontecido).