Mari Krüger: 'Maioria dos influenciadores estão fazendo um desserviço'

A gaúcha Mari Kruger é conhecida nas redes sociais por seus vídeos que desmistificam cientificamente hábitos do dia a dia. Além da formação em biologia e as carreiras como atriz e DJ, com seus vídeos no Instagram ela conquistou mais de dois milhões de seguidores.

Apesar dos grandes números como influenciadora, Mari diz no "Maria vai com os Outros", do Canal UOL, que evita se apresentar assim. "Eu coloco autônoma, empresária, uma coisa bem neutra". Para ela, muitas vezes seus colegas de profissão, que influenciam milhões de pessoas, não são bons exemplos para seguir.