Já tentou o 68? Aqui vão 7 jeitos de fazê-la gozar mais fácil no sexo oral

68

Sim, você leu direito. O famoso 69 é delicioso, pois consiste em os dois fazerem sexo oral um no outro simultaneamente, geralmente deitados de lado. Acontece que, para muita gente, é complicado se concentrar em dar e receber ao mesmo tempo. O 68 é uma adaptação que permite que cada um desfrute do prazer na sua própria vez. E como funciona? O homem se deita de costas, de barriga para cima, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no colchão. Com as pernas voltadas para a cabeça dele, deite-se de costas sobre o par, posicionando a vagina bem na cara dele. Caso sintam dificuldade, podem fazer o 68 de lado.

Na beirada da cama

É simples: sente-se na beira da cama e abra bem as pernas. O homem deve ficar agachado, se apoiando nos joelhos. Essa posição dá total domínio da condição à mulher, que pode puxar o cabelo do parceiro, ajustar a cabeça dele para se movimentar no ritmo que ela gosta e até pressionar bem o clitóris em direção à boca do homem.

Frango assado

Nessa posição a mulher fica deitada de barriga para cima com as pernas dobradas na altura do peito, como se fosse de cócoras, mas deitada. O homem, então, se ajoelha à sua frente para o sexo oral. É uma tática excitante que deixa a vagina e o clitóris bem expostos, pois eles ficam posicionados mais para à frente. Com isso, o estímulo é intensificado e toda a região da vulva acaba ficando mais sensível e irrigada de sangue, tornando a experiência bem prazerosa.