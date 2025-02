'Já tive sexo melhor': quando 'performar' na cama atrapalha o prazer

Acreditar que o papel de "atriz pornô" pode ser exatamente o que te dará prazer na cama não é uma exclusividade de Amanda. Essa ideia vem da ausência de informações e de uma educação sexual repressora e pelos recursos da indústria sexual. Parece que temos apenas um padrão a ser seguido, principalmente as mulheres.

Mas o que é ser você, de verdade, na hora H?

Sabe aquele típico papo de primeiro encontro, no qual você conta bem superficialmente quem é você? Pois essa é uma boa analogia para tentarmos entender o que acontece na hora do sexo. Pode ser que na primeira transa com um novo par você não se abra por inteira. É natural querer agradar e construir uma imagem, o problema é quando isso se torna uma rotina.

Assumir um personagem pode ser nocivo para todos os envolvidos. Isso porque ser quem somos, seja isso bom ou ruim em nosso entendimento, vai nos minimizar de perder o nosso tempo e do outro. Mas é claro que esse não é um caminho fácil.

A cobrança de assumir um papel e ser aquilo que talvez não sejamos pode trazer questões para todos os envolvidos. Se de um lado é esperado que as mulheres consigam atingir o orgasmo em determinadas posições e comecem a gemer ou gritar, dos homens é esperado uma virilidade dia e noite. Isso está tão enraizado na nossa cultura, que fazemos sem perceber.

Homens e mulheres podem ser afetados por esse conflito nos momentos íntimos, o que pode vir a gerar pessoas fragilizadas com sua própria sexualidade e reféns de um grande sistema que só prejudica a saúde geral.