'A ex dele era melhor de cama'? Saiba como deixar esse ciúme pra trás

A situação é mais comum do que gostaríamos: o casal está transando numa boa quando, de repente, um pensamento sabotador toma conta da mente da mulher: "Será que ex dele era melhor/mais gostosa/mais quente/mais incrível do que eu?".

Se você se identificou com essa vibe paranoica, saiba que não está sozinha - não são poucas as que, na hora H, sentem uma espécie de ciúme retroativo do passado do par, colocando-se numa espécie de competição imaginária com antiga(s) parceira(s) do boy.

Essa a insegurança em relação à qualidade da performance da ex é mais um fruto da cultura patriarcal e machista que, infelizmente, ainda estimula a rivalidade feminina e ensina que o papel da mulher é sempre agradar o homem. Esse 'agrado' vai desde cuidar dos serviços domésticos até o investimento na estética e o desempenho no sexo.