Botox e terapia pós-Ozempic em alta: o que mais bomba na área de estética?

85% dos entrevistados planejam manter ou aumentar gastos com estética Imagem: iStock

Pós-Ozempic e botox em alta: os achados do estudo

Injeções continuam a dominar o setor. Toxinas botulínicas (botox), ácido hialurônico e outros procedimentos do tipo representam 46% do mercado global, com um valor estimado de 10 bilhões de libras (aproximadamente R$ 72 bilhões) em 2024.

Procedimentos após perda de peso impulsionam o setor. Tratamentos com Ozempic e Wegovy, que têm como princípio ativo a semaglutida (substância que simula a ação de um hormônio que inibe a fome e regula o nível de açúcar no sangue), causam rápida perda de peso. Com isso, pacientes procuram procedimentos, como "resurfacing" (rejuvenescimento) da pele, injeções faciais e contorno corporal para melhorar a aparência do rosto e do corpo após o emagrecimento.

Nos Estados Unidos, 70% dos profissionais de saúde oferecem tratamentos. Está aumentando a procura por procedimentos de redução de gordura e contorno corporal. No entanto, técnicas precisam ser observadas ao longo do tempo devido aos efeitos a longo prazo das medicações.

Tratamentos combinados são uma tendência. A mistura de procedimentos estéticos foi citada por quase 60% dos entrevistados. Segundo eles, a combinação é capaz de otimizar os resultados.