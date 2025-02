Preconceito, assédio e até prisão: tatuadoras sul-coreanas vivem sob risco

K-tattoo ganhou seguidores nas redes sociais

Mesmo com as restrições impostas pela legislação, o mercado de tatuagens é aquecido no país. Segundo a Reuters, há ao menos 50 mil tatuadores trabalhando de forma ilegal na Coreia do Sul, único país desenvolvido que tem uma proibição do tipo. No Japão, uma lei que estipulava a tatuagem como atividade médica foi suspensa em setembro de 2020.

Nas redes sociais, como fóruns no Reddit, internautas trocam dicas, recomendações e avaliações de estúdios em Seul. Embora muitos busquem "discrição" em seus pedidos e respostas, é possível encontrar perfis abertos que divulgam amplamente o trabalho dos tatuadores do local.

O estilo dos tatuadores sul-coreanos se espalhou entre os amantes deste tipo de arte. A popularidade das "K-tattoos" tem aumentado no país e no exterior nos últimos anos por conta do design com linhas finas, detalhes delicados e uso de cores fortes.

Embora as tatuagens sejam geralmente encobertas na televisão, muitas celebridades coreanas, incluindo membros de bandas de K-pop, as exibem nas redes sociais. Jungkook, membro da boy band coreana BTS, é um dos nomes famosos que compartilha suas tatuagens em público.