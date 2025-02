Grávida transa, sim: as melhores posições sexuais pra cada fase da gestação

Cadeira do prazer

O parceiro deve sentar-se na cadeira, com as costas encostadas, e afastar um pouco as pernas. A mulher encaixa-se por cima, com as costas virada para o peito do homem, e controla o vaivém na profundidade que for confortável.

Safadinhos no sofá

Na reta final, o sofá pode ser mais confortável que a cama, para variar a posição Imagem: Pri Barbosa/UOL

Que tal mudar um pouco os ares e levar a transa para a sala? Usem o encosto do sofá como ajuda para a manobra dessa posição. A mulher deve inclinar levemente o tronco para frente, apoiar as mãos no encosto do sofá e deixar as pernas abertas. O parceiro vem por trás, a segura pela cintura e faz o vaivém.

Fontes: Arnaldo Schizzi Cambiaghi, ginecologista obstetra com certificado em reprodução assistida do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia (IPGO); Carolina Ambrogini, ginecologista e obstetra; e Carolina Burgarelli, ginecologista e obstetra;