Foquinha critica perfis de fofoca nas redes: 'Qualquer um virou jornalista'

E não é que eu fico assim 'Ai, nossa, estou com muita vontade'. Não, [eu] não sinto vontade. Quando eu vi, passou uma semana. Foquinha

Ao comentar sobre sua dificuldade, Foquinha deixou claro que ela a considera um problema de saúde bastante sério. "É perigosíssimo", destacou. A apresentadora Titi Müller mencionou o risco de fecalito, que ocorre quando uma massa de fezes endurece no intestino, exigindo cirurgia. Em resposta, Foquinha expressou sua preocupação: "Meu maior medo".

Famosos barrados no show da Mariah Carey?

Foquinha explicou o que realmente aconteceu com ela e outros famosos, como Juliana Paes e Juliette durante o show da Mariah Carey no Rock in Rio 2024. Sem acesso ao fosso, área especial para convidados em frente ao palco, por decisão da equipe da cantora, ela e outras celebridades ficaram mais à lateral. "A gente estava num lugar horrível, não dava para ver (...) Eu falei, 'Bom, eu não vou ficar aqui, porque eu quero ver o show'. E aí uma galera fez esse movimento de 'vamos ver em outro lugar', 'vamos pra trás' ou 'vamos voltar' e uma galera ficou. E aí, ficou essa sensação do tipo, 'ai, foram barrados, estão indo embora'."

"Você quer um remedinho?"