'Triste por quem perde, feliz pelo meu coração', diz criança transplantada

Bárbara Freitas conta como foi viver a jornada de transplante da filha Lorena, de 8 anos, que nasceu com uma condição rara no coração e passou mais de cinco anos à espera de um novo órgão. A conversa acontece em 'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, que vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa, e toda sexta-feira às 20h no Canal UOL.

A notícia de que a filha nasceria com uma cardiopatia grave chegou antes do parto. "O médico falou que ela ia precisar ficar internada por tempo indeterminado e futuramente ela precisaria entrar para a fila do transplante", conta a mãe.

Logo após o nascimento, Lorena passou cinco meses internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para receber medicações específicas para sua condição. Demorou cinco anos e dois meses para que um coração compatível chegasse - antes de entrar na fila, a pequena ainda teve de esperar ter condições de passar por uma cirurgia desse porte.