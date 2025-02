"Quebrei o pênis dele no sexo: inchou, ficou roxo e eu fiquei desesperada"

Ao hospital

Seguindo o conselho da amiga, a jovem passou pomada anti-inflamatória no pênis do parceiro. Porém, não há outra opção senão correr para o hospital no momento em que ocorre a fratura peniana.

Quando um dos corpos cavernosos se rompe, a dor é gigante, o pênis incha e pode ficar roxo. O tecido funciona como se tivesse sido fraturado, quebrado, apesar de não haver osso. O único tratamento recomendado é o cirúrgico, porque, mesmo que o homem faça uso de analgésicos e anti-inflamatórios, se não houver a correção do problema, é possível que ele evolua para um quadro de impotência.

Foi o que aconteceu com Jorge*, de 33 anos, durante a pegação com a namorada ainda na adolescência. "A gente estava esbaforido no sexo, aquela coisa de jovem afobado, sabe? Ela estava por cima, subindo e descendo, quando senti o estalo e a maior dor da minha vida. Eu gritei e chorei. Ela começou a chorar, não sabia o que fazer. Meu pênis ficou roxo e muito inchado, então corremos para o hospital, de táxi", relembra o empresário.

"Durante o percurso, eu pensei que fosse morrer. Quase desmaiei, suava muito. O taxista ficou desesperado junto com a gente. Chegamos no hospital, que ficava a 40 minutos de casa, em 15. Fui operado na hora", diz.

A recuperação envolveu a ausência de ereções por dois meses. "Até hoje, tenho bastante cuidado na hora de transar. Evito tirar o pênis totalmente durante as repetidas penetrações se a velocidade estiver alta. Sabia que o sexo até ficou melhor?".