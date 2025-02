Alarga a vagina? Dá incontinência? Sai cocô? Tire suas dúvidas sobre parto

Embora seja difícil imaginar que um bebê é capaz de atravessar o canal do parto e sair pela abertura vaginal, seu corpo foi feito para isso e se prepara para este momento desde o início da gravidez, liberando hormônios que irão favorecer o nascimento do bebê:

Estrogênio aumenta o fluxo sanguíneo nas paredes da vagina, de modo que o tecido conjuntivo elástico seja capaz de se expandir e esticar durante o parto;

Relaxina ajuda o corpo a relaxar e soltar os ligamentos e articulações na área pélvica para abrir espaço para o bebê se encaixar perfeitamente.

É indicado fazer exercícios para os músculos do assoalho pélvico (períneo) durante a gestação e no pós-parto, pois eles mantêm a funcionalidade muscular, diminuem as chances de lesões no parto e de disfunções no pós-parto.

5 - É verdade que a mulher faz cocô no parto?

Um dos principais receios e constrangimentos das gestantes é a possibilidade de fazer cocô na hora do parto. Embora indesejado, o cocô é extremamente normal e, inclusive bom, pois sinaliza que o bebê está chegando. É comum primeiro saírem a fezes e depois o bebê nascer.

Nem todas as mulheres vão evacuar durante o trabalho de parto, mas se acontecer, fique tranquila, os profissionais que atuam nesta área sabem lidar discretamente com isso. Não é recomendado mudar hábitos alimentares ou manter jejum para evitar as fezes no parto e nem fazer lavagem intestinal no trabalho de parto.