Com trauma de acne, Manuela Xavier garante pele hidratada com óleo e creme

A influenciadora e psicanalista Manuela Xavier, 35, ficou famosa na internet falando com mulheres sobre relacionamentos e reforçando a busca pelo amor-próprio. E quem a vê belíssima nas redes e em podcasts não imagina a luta contra acne que passou.

"Tive uma crise muito forte e fiz um tratamento com Roacutan. Isso mudou muito meu cuidado com a pele", diz a Universa. Mais sensível e seca, Manuela passou a usar hidratação dupla, com creme e óleo.