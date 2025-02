Karol Conká questiona haters: 'Por que preciso da aprovação de todos?

Com pouco colo para si mesma em meio ao cancelamento nacional, a rapper pensou em desistir da própria vida. Conká se desapegou da aprovação pública para desistir de desistir.

Nas piores circunstâncias, o reality a curou de toda a vaidade e qualquer necessidade de aprovação externa, apesar do custo emocional sem precedentes.

Foi uma das piores coisas, é uma das melhores coisas que me aconteceu ter entrado naquele reality e ter sofrido tudo o que eu sofri. Me curou do meu ego, me curou do achismo alheio, da dependência, da aprovação alheia . Karol Conká

Karol Conká: Não estou criando meu filho para ser boy lixo

O jogo aberto de Conká com o público, dentro ou fora de um reality, faz parte do mesmo comportamento que ela tem dentro de casa com seu filho Jorge, de 18 anos.

Mãe e filho conversam sobre seus relacionamentos, dividem tarefas de casa e têm uma relação de cuidado que Karol mantém como uma forma de educação, para que seu filho veja a mulher que existe na Conká mãe.