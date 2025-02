No carro, avião ou Grand Canyon: veja 7 histórias sexuais de famosas

Em uma mesa de bar ou em uma reunião de amigos, histórias de sexo são sucesso garantido para quem conta e para quem ouve. Famosas como Giovanna Ewbank, Margot Robbie e Chrissy Teigen sabem muito bem disso e já compartilharam com o público algumas situações marcantes que viveram. Universa juntou algumas histórias que incluem sexo no Grand Canyon, com fantasma (?) e com plateia. Veja:

Kris Jenner

Kris Jenner foi flagrada fazendo sexo em avião Imagem: Getty Images

A matriarca da família Kardashian já transou em um avião, mas a experiência sexual não teve um final tão feliz. Em entrevista à revista "Cosmopolitan", Kris contou que ela e Caitlyn Jenner — que, na época, ainda não tinha feito a adequação de gênero e atendia pelo nome de Bruce — foram ter um pouco de diversão no banheiro da aeronave de uma companhia aérea. Eles acharam que não tinham sido notados, mas, ao fim do voo, um dos comissários anunciou para todos os passageiros que o casal tinha feito sexo e ofereceu uma garrafa de champanhe. "Foi a situação mais embaraçosa da minha vida", falou Kris.

Margot Robbie

Margot Robbie teve relações em um... jet ski Imagem: Getty Images

Em entrevista à revista "Love", a atriz contou que já fez sexo em um jet ski. Mas, calma, ela não é tão aventureira a ponto de ter relações em um jet ski em movimento. "Ele estava parado, em alto mar", contou a artista.