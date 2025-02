Podem deixar manchas! Procedimentos estéticos que é melhor evitar no verão

Por isso, é essencial escolher com cuidado os tratamentos que você vai realizar nessa estação, priorizando procedimentos que não sensibilizem a pele. Além disso, deve-se redobrar a proteção solar todos os dias com um FPS de, no mínimo, 30 e reaplicá-lo ao longo do dia.



Entre os tratamentos que não são recomendados no verão estão:

Peelings químicos profundos

Jato de plasma

Depilação a laser

Tratamentos com ácidos

A seguir, explicamos como é cada um desses procedimentos e mostramos os que estão liberados na temporada de calor.

Tratamentos de beleza não recomendados no verão

Os peelings químicos utilizam substâncias para promover a descamação controlada da pele, com o objetivo de tratar manchas, cicatrizes, linhas finas e melhorar a textura geral. Dependendo da profundidade de ação, os peelings são classificados em superficiais, médios e profundos.