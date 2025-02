Karol Conká: Não estou criando meu filho para ser boy lixo

O jogo aberto de Karol Conká com o público, dentro ou fora de um reality, faz parte do mesmo comportamento que ela tem dentro de casa com seu filho Jorge, de 18 anos.

No "Maria vai com os Outros", do Canal UOL, Karol conta que conversa sobre seus relacionamentos com o filho, os dois dividem as tarefas da casa e mantém uma relação de cuidado como uma forma de educação, para que Jorge veja a mulher que existe na mãe Conká.