Giovana Fagundes cortou piada com nanismo: 'Estava sendo preconceituosa'

'Tinha que ser calvo', 'Olha, mas ele é calvo', 'Olha que surpresa, não tem cabelo' (...) A galera começou a fomentar esses comentários [nos conteúdos publicados], e eu só surfei a onda. Giovana Fagundes

Com o engajamento dos vídeos, também vieram as críticas. Algumas apontaram que fazer piadas sobre a aparência alheia não era apropriado. Giovana, no entanto, rebateu, argumentando que os homens que são alvos de suas piadas não enfrentam a mesma pressão estética que as mulheres: "A gente sofre 20 vezes mais".

A humorista também entende que a calvície atinge majoritariamente homens brancos, haja vista que fatores genéticos fazem com que negros, indígenas e asiáticos tenham menor propensão à questão. Para ela, isso não apenas define o perfil alvo de suas piadas, mas também justifica a zombaria, já que segundo ela, esse grupo não sofre opressão.

"Eu não vou fazer piada com o homem branco, velho e que fala bosta? Mas é claro! Esse estereótipo pegou, eu tenho meus fundamentos do porquê essa classe não é oprimida. Então, por isso vou oprimi-los!" Giovana Fagundes

