Seu par encararia todas as suas fantasias sexuais? Veja como abordar tema

Imagem: svetikd/Getty Images

Sair do cenário 'o que outro vai achar?' e ter clareza daquilo que deseja experimentar é essencial para expandir a intimidade e o prazer. Muita gente não consegue se expressar por conta da timidez e por achar que o parceiro não toparia, mesmo sem tentar. Depois de mudar esse ponto de vista, as conversas com certeza fluirão melhor.

A seguir, Universa apresentou a especialistas em sexualidade fantasias femininas que envolvem grandes tabus, tanto em relações hétero, quanto homossexuais. Confira o que é indicado para cada caso.

"Gostaria de penetrar meu parceiro com uma cinta peniana"

É raro que um homem heterossexual cis tenha uma relação pacífica com o prazer que carícias na regial anal podem proporcionar. Ali mora o tabu máximo moldado pela masculidade tóxica, que impede que homens sejam mais fluidos. Nesse caso, entramos em um campo minado. Os homens costumam associar o próprio prazer anal como uma ameaça à virilidade.

Nesse cenário, o ideal é construir uma relação de confiança aos poucos com ele. Comece com beijos, lambidas, penetrando levemente com um dedo. Dedos são bem-vindos, mas o passo seguinte não deve ser objetos com ponta. Importante: o vibrador vaginal não é o mesmo que deve ser usado nesse local.