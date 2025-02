Swing, traição e pornografia: você pode estar viciado em sexo? Faça o teste

Como tinha a autoestima muito baixa e nenhum êxito nos flertes, ele buscava oportunidades no voyeurismo. Os primeiros beijos foram na empregada doméstica de casa. "Ia aos cinemas pornôs duas vezes por semana e ficava lá por horas. Usei banheiro de colégio, faculdade e avião para me masturbar com ou sem pornografia", ele diz.

Já adulto, percebeu que sofria muito quando não tinha um orgasmo. Começou a circular em pontos de prostituição. "Saía com travesti, ia para o motel e tinha orgasmo. Repetia isso três vezes na mesma noite. Ao chegar em casa, buscava pornografia e me masturbava. Obviamente, no dia seguinte não conseguia trabalhar". As consequências iam ficam drásticas.

Paulo frequentou o swing dos 30 aos 43 anos, indo a uma média de dois eventos por semana. Foi casado cinco vezes e pelo menos nos quatro casamentos praticou assiduamente sexo grupal com esposas, namoradas e amantes. Teve dois filhos não programados.

"Minha vida durante o tempo de swing era trabalhar, ganhar dinheiro e vivenciar as fantasias. Viajei para todos os lugares do Brasil e do mundo. Perdi vários momentos importantes da primeira infância dos meus filhos e até hoje minha relação com eles sofre sequelas por causa desse abandono", ele diz.

Ainda no swing, se não rolasse sexo com algum casal ou uma parceira, ficava irritado com a esposa. Seguiam então para um prostíbulo. Quando chegavam em casa, faziam sexo novamente e ele ainda se masturbava depois.

"Esse tipo de comportamento me fazia mal. Poderia ter a mulher mais bonita do grupo, mas quando ela se apaixonava por mim, eu já estava interessado em outra. Assim foi na maioria dos meus relacionamentos. Fui infiel, traí esposas, parceiras. Era incontrolável. Tinha sentimentos de dor e baixa tolerância às frustrações. São diversas coisas que engatilhavam esse comportamento, por isso preciso ter uma vida de vigília e evitar pessoas e hábitos que gerem as compulsões", ele diz.