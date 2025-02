Bissexual, Kéfera diz que se atrai por mulheres 'desfem'; o que significa?

Definições são polêmicas mesmo dentro da comunidade LGBTQIAP+. Alguns estudiosos de teoria queer e/ou mulheres lésbicas acreditam que os rótulos são replicações de padrões das relações heterossexuais, enquanto outros veem os termos como desafiadores, aponta a obra "A Critical Introduction to Queer Theory" (Uma Introdução Crítica à Teoria Queer), da professora Nikki Sullivan, da Universidade Macquarie, na Austrália.

"Desfem", no entanto, é um termo melhor aceito do que outros mais populares. "Sapatão", "bofinho", "dyke" e "caminhoneira" também designam as mulheres "desfem", mas já foram e continuam sendo utilizadas de maneira ofensiva, homofóbica e violenta, dependendo do contexto. No entanto, há mulheres lésbicas "desfem" que se autoidentificam com estes termos também.

*Com informações de matéria publicada em 06/02/2025.