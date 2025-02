Como é adotar um filho? 'Ver foto dele pela 1ª vez foi como ver ultrassom'

O dia da chegada do menino foi uma festa particular. "Pensei em comemorar com mais familiares, mas entendemos que era nosso momento e fizemos algo muito mais íntimo para nós três, para ele saber o que era a família dele: nós, o gato e o cachorro."

Rosane age como qualquer outra mulher que sonhou em ter filhos; preocupada e carinhosa. "Para mim ele sempre foi meu filho. Penso nele o tempo todo. Se estou no mercado penso no que ele quer comer, se estou trabalhando penso nele. Hoje tem festa do sorvete na escola, penso se ele está aproveitando", detalha.

Outro dia, a professora pediu que as crianças levassem fotos de quando eram bebês, de aniversários e outros momentos especiais em família, para um projeto de cápsula do tempo - e Rosane não só ficou estarrecida, como deu um jeito de que seu filho não se sentisse mal. "Fiquei muito brava, não sabia o que ia fazer, mas consegui algumas fotos para ele ter", lembra.

Dirceu conta que tem sido maravilhoso ser pai, e também muito desafiador. "Nosso filho é incrível, amoroso, educado, e tem ensinado muito também, até me ajudado a lidar com traumas da minha infância que eu nem imaginava que existiam."

Ele tem meu jeito, é sarrista como eu, imita as pessoas, faz caras e bocas. Ele tinha dificuldade de falar quando chegou, mas encontrou sua família e se identifica com a gente. Me sinto tão empoderada sendo mãe, é muito louco. Rosane Páfaro, psicóloga e mãe

Construções importantes na adoção

"Algo que eu não gosto muito de falar, mas acho uma pontuação importante é que, quando a gente entrou no processo de adoção, nosso filho estava no processo de destituição, o que é comum. Mas o genitor surgiu do nada e recorreu. Outro processo que você precisa se preparar", explica Rosane, que ficou extremamente abalada com a notícia. "Eu tenho todo um respaldo psicológico, nosso filho também faz terapia, mas como fica a cabeça dos pais e filhos adotivos que não têm?"