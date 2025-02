Sexo baunilha faz sucesso até entre famosos, mas o que significa isso?

Do sabor de sorvete à trend vanilla girl, do Tik Tok - que ressalta looks em tons de bege, pastéis e branco -, a baunilha está ligada ao que é neutro. No sexo, o termo serve para identificar alguém que gosta do que é tradicional em sua cultura e foge de relações com fantasias e brinquedos sexuais.

O termo foi usado pela primeira vez entre os adeptos do BDSM, como um jargão para definir quem estava de fora do mundo dos fetiches. Algumas pessoas dizem que a intenção até era tirar sarro, mas hoje muitas pessoas do BDSM afirmam que é só uma maneira de expressar essa neutralidade.

O sexo baunilha, portanto, é o convencional, que não tem brincadeiras eróticas, apetrechos ou qualquer tipo de inovação para sair da rotina. Não há nenhuma prática específica para quem se considera vanilla. Eles seriam o oposto dos kink, ou seja, nada fetichista. O sexo é bem mais focado na penetração e nas preliminares do que na imaginação.