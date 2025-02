Mãe de Miá Mello 'quase morreu' grávida da atriz: 'Médica orientou a tirar'

Pum no colo de Porchat

A atriz lembrou a história revelada por Fábio Porchat, quando ambos trabalhavam juntos e ela soltou um pum nele durante um espetáculo. "Foi muito constrangedor. Eu tenho questões com pum no geral, tenho bastante. A minha teoria é que eu como muito rápido e falando. [Com o Porchat], não tinha o que eu fazer, a gente ficou muito constrangido, foi horrível. Ele olhou pra mim com a cara: 'você fez isso?"

Miá Mello não gosta de treino, só do resultado

Miá revelou que não é fã de treinos físicos. "Eu sempre me esforcei pra gostar, eu gosto do resultado, do que me sinto depois. Minha irmã que chega no feriado e fala: 'Vamos treinar'. Mas entrei num looping que agora estou gostando porque tô fazendo Muay Thai. É uma academia que você pode fazer com seus filhos, só de luta."