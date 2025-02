Karol Conká sobre reconstrução de imagem pós-BBB: 'Quase custou minha vida'

Na relação de parceria com o filho, a rapper divide experiências para que Jorge tenha um espaço aberto para conversar sobre qualquer assunto e, quem sabe, errar menos. "Vou explicando para ele, para não ficar aquela coisa de mulher que fala mal de homem, porque não é sobre isso", diz.

Karol aprendeu a conviver consigo mesma, encontrou um lugar confortável na solitude e não deixa de comemorar pequenas conquistas diárias com quem ama depois do Big Brother. Esse aprendizado ela também divide com o filho.

Ele tem a namorada dele. Eu falo 'legal, Jorge, esse namoro! Mas eu falo... a importância de viver a sua solitude pra você poder estar completo comigo e com a sua namorada. Você pode ter um relacionamento à vontade, mas não esqueça as suas obrigações de casa, saber se eu estou bem, saber se eu preciso de alguma coisa. Karol Conká

Karol Conká questiona haters: 'Por que preciso da aprovação de todos?

Mais do que o olhar do público do BBB, Conká encarou a própria imagem - literalmente em frente ao espelho - na tentativa de entender como os comentários e os julgamentos alheios atingiram sua vida de uma forma tão profunda. E foi exigente consigo mesma nessa busca.