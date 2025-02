Miá Mello fala sobre sexo em seu casamento de 13 anos: 'Que tesão que é!'

Miá revelou que não é fã de treinos físicos. "Eu sempre me esforcei pra gostar, eu gosto do resultado, do que me sinto depois. Minha irmã que chega no feriado e fala: 'Vamos treinar'. Mas entrei num looping que agora estou gostando porque tô fazendo Muay Thai. É uma academia que você pode fazer com seus filhos, só de luta."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Miá Mello: