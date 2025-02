Como ajudar adolescentes em luto? 'Ainda não sabem demonstrar tristeza'

'Amar', programa apresentado por Mariana Kupfer, vai ao ar toda segunda-feira no Youtube de Universa e toda sexta-feira no Canal UOL às 20h. No episódio desta semana, a educadora parental Claudia Alaminos fala dos principais desafios enfrentados na criação dos filhos e explica como os pais podem oferecer apoio em momentos de luto.

Perder um amigo ou alguém querido durante a adolescência faz com que os filhos enfrentem um turbilhão de emoções, algumas que eles sequer sabiam que poderiam existir. Nesses momentos, a especialista ressalta a importância do respeito e do acolhimento.

"Muitas vezes o adolescente demora para processar a dor. É preciso respeitar o tempo", afirma.