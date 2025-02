9 filmes e séries com cenas para perder a vergonha de se masturbar

"You" (2018)

Após uma transa um tanto frustrante com o namorado, a protagonista Guinevere Beck (Elizabeth Lail) decide se excitar com um travesseiro até chegar ao pico máximo do prazer. Em entrevistas, a diretora Sera Gamble revelou que quis filmar a cena da série da Netflix para estimular o público a ver a masturbação feminina como algo natural na sociedade. Outra intenção da sequência foi fazer com que as pessoas se incomodassem com a atitude invasiva do stalker Joe (Penn Badgley), que assistia o momento íntimo de Beck escondido.

"Sex and The City" (1998-2004)

Relacionamentos e transas, casuais ou não, sempre foram o principal assunto de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) e Samantha Jones (Kim Cattrall), quatro amigas solteiras de Nova York. A masturbação foi tema de vários episódios da série da HBO, mas o mais lembrado pelos fãs é aquele em que Charlotte decide experimentar o vibrador Rabbitt e acaba "viciada" no brinquedinho erótico. Até hoje o modelo é um dos sex toys mais procurados e desejados entre as mulheres que desejam um upgrade no sexo solo.

"De Pernas pro Ar" (2010/2012/2018)

O longa-metragem nacional com Ingrid Guimarães à frente do elenco ajudou a popularizar os brinquedos eróticos entre o grande público. Ao perder o emprego e o marido no mesmo dia, Alice enfrenta um processo de reinvenção no qual acaba se tornando sócia de uma amiga em uma sex shop falida e descobre as delícias dos sex toys. Sua trajetória já ganhou três filmes, sendo que o segundo gerou enorme repercussão por conta do Octopussy, acessório em formato de polvo que apresenta oito tentáculos vibratórios para explorar ao máximo todas as possibilidades de prazer feminino.