Sexo anal para iniciantes: estas dicas valiosas e prazerosas vão te ajudar

A posição de conchinha, em que a pessoa que será penetrada fica de lado e o parceiro encaixa-se atrás dela, é recomendável para iniciar a penetração anal, porque o pênis entrará de forma mais rasa.

O "segredo" é inserir o pênis, de forma lenta, em um ângulo de 45 graus (na direção do umbigo). Assim, o penetrado vai sentir-se mais confortável.

Numa variação da conchinha, os parceiros podem ficar ambos de lado, com um de frente para o outro, com as pernas entrelaçadas.

A penetração é rasa, mas a postura exige certo esforço físico, mas torna possível olhar no olho do parceiro e beijá-lo com facilidade.

A 'conchinha revisitada' exige certo esforço físico, mas é bem romântica Imagem: Caio Borges / Arte UOL

Mais dicas

Quando o pênis encosta no ânus, há uma contração natural. Neste momento, o ideal é permanecer encostado, mas sem penetrar até que o ânus relaxe, e só então continuar.