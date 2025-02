Giovana Fagundes defende piada com calvos: 'A gente sofre 20 vezes mais'

Outra pauta que costuma gerar forte reação negativa do público é a crítica à monogamia. Segundo Giovana, nesses casos, os comentários não vêm acompanhados de um debate, mas sim de uma raiva intensa.

Quando eu falo sobre monogamia, as pessoas vêm com muito hate. Porque estou mexendo com todas as crenças daquela pessoa e aquilo desestabiliza ela. Ela fica tipo: 'Não toque no meu casamento!'. Não existe espaço para diálogo, é só raiva. Giovana Fagundes

Apesar de não considerar nenhum tema proibido para os seus stand-ups, Giovana entende que algumas "brigas" não valem ser compradas, uma delas é a religião: "Eu adoraria poder falar sobre religião se não fosse algo tão odioso entre as pessoas, de tipo, 'não toque na minha religião'".

'Acessíveis' no UOL

