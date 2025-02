Jornalista conta luta de filhas gêmeas na UTI: 'Cada dia é um milagre'

Jornalista e assumidamente metódica, Monique tinha planejado cada detalhe de sua gravidez, alinhando sonhos de maternidade e sua carreira. Até que a chegada inesperada de Alice e Helena desafiou todos os planos, e a levou a uma jornada de aprendizado sobre a força do amor, da resiliência e do improvável.

Gestação, três meses de repouso e filhas prematuras

Monique Danello, apresentadora TNT Sports, grávida de suas filhas gêmeas Imagem: Arquivo Pessoal

"Eu planejava um filho, mas com seis semanas descobri que eram dois. Fiquei desesperada, pensando no desafio de criar duas crianças, manter a rotina e lidar com uma gestação gemelar que é de risco. E eu ainda não fazia ideia do tamanho dos riscos."

Apesar das preocupações, a gravidez seguiu tranquila: Monique foi devidamente autorizada a manter a rotina de trabalho e exercícios.

"Fiz uma viagem com a seleção brasileira de futebol, a primeira data FIFA de eliminatório do ano de 2023, no Pará, e trabalhei normal. Quando voltei, tinha um exame de rotina e a médica viu que o meu colo do útero estava muito curto. Eu estava com 38 milímetros na ultra do mês anterior, com 16 semanas, e nessa, com 22 semanas, eu estava só com 8 milímetros e tendo contração sem sabe", conta Monique. O risco de perder as duas era muito grande, com o colo prestes a ceder.